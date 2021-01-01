Деньги из фонда справедливого перехода направятся в Ида-Вирумаа

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В правительстве достигнута договоренность, что целевым регионом использования средств из европейского Фонда справедливого перехода будет исключительно Ида-Вирумаа.



Фонд справедливого перехода предназначен для поддержки экономики, населения и жизненной среды в регионах, которые столкнутся с существенными социально-экономическими сложностями в связи с реализацией климатических целей ЕС Фото: архив "НГ"

Это означает, что предназначенные для Эстонии 340 млн евро из этого фонда будут полностью потрачены в Ида-Вирумаа, сообщили в пятницу утренние теленовости ERR.

В начале декабря прошлого года Министерство финансов предложило выделить Ида-Вирумаа лишь часть средств из Фонда справедливого перехода, призванного сгладить последствия новой экологической политики в регионах с традиционной промышленностью, включив в целевой регион также Ляэне-Вирумаа и северную часть Йыгевамаа.

Премьер-министр Юри Ратас, посетивший в это время северо-восток Эстонии, дал понять, что Ида-Вирумаа не сможет рассчитывать на все средства фонда. "Основным регионом действительно будет Ида-Вирумаа, но Эстония проведет переговоры, чтобы в регион можно было включить также Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа", - сказал он.

Такая позиция правительства была негативно воспринята в Ида-Вирумаа, в котором рассчитывали, что регион получит все средства из фонда, а 90% инвестиций будет сделано в создание новых рабочих мест. "Ида-Вирумаа фактически обманули", - сказала тогда глава Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст. Теперь новое правительство, сформированное в январе Центристской партией и Партией реформ, пересмотрело этот подход.

Конкретные решения по использованию средств фонда будут приниматься в ходе переговоров правительства с Европейской комиссией.

Фонд справедливого перехода предназначен для поддержки экономики, населения и жизненной среды в регионах, которые столкнутся с существенными социально-экономическими сложностями в связи с реализацией климатических целей ЕС на 2030 год и выходу на климатическую нейтральность к 2050 году.

ERR