Начинается подготовка к вакцинации работников образования

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Государство начинает подготовку к вакцинации от коронавируса работников образования, вакцинакция должна начаться в середине февраля, сообщила в четверг ERR министр образования и науки Лийна Керсна.



Фото: vedomosti.ru

"В первую очередь мы бы хотели вакцинировать учителей общеобразовательных школ, детских садов и профессиональных училищ. Быстрее всего, безусловно, будут вакцинированы учителя общеобразовательных школ и детских садов", - сказала Керсна ERR. В план добровольной вакцинации включены и преподаватели кружков.

"Более подробный план вакцинации работников первой линии составит руководящая группа при Министерстве социальных дел", - написала Керсна на своей странице в Facebook.

Руководящая группа, в частности, примет решение об очередности вакцинации в различных учебных заведениях. Керсна отметила, что, по информации министерства, среди работников сферы образования готовность к вакцинации высокая.

Союз работников образования Эстонии настаивает на приоритетной вакцинации учителей школ и детских садов от Covid-19. Соответствующее обращение союз направил кабинету министров. В Эстонии насчитывается около 26 000 учителей, из которых 16 000 работают в сфере общего образования, 8000 - в детских садах и 2000 - в профессиональных учебных заведениях.

Глава Союза работников образования Реэмо Волтри напомнил в интервью радионовостям ERR, что от защищенности педагогов напрямую зависит доступность образования во время эпидемии.

"В Эстонии насчитывается около 26 000 учителей - детсадовские педагоги, учителя общеобразовательных школ и профтехучилищ. Кроме того, есть помощники учителей в детских садах и вспомогательный персонал, например лаборанты в школах. Однако мы говорим о 26 000, поскольку очевидно, что вакцинироваться будут готовы не все", - сказал Волтри.

Он отметил, что более половины школьных педагогов относится к возрастной группе старше 50 лет. "При этом одним из приоритетов государства в условиях коронавируса остаются максимально открытые школы и детские сады. Мы работаем в помещениях, и каждый школьный учитель ежедневно находится в непосредственном контакте примерно с несколькими сотнями учеников. Это прямое доказательство необходимости приоритетной вакцинации. Ведь если один ученик оказывается Covid-позитивным и учитель отправляется на карантин, помимо этого класса без контактной помощи этого самого учителя остаются учащиеся еще 8-10 классов. Что, естественно, отражается на их знаниях", - пояснил Волтри.

BNS