Возрастные ограничения и рекомендации на вакцину AstraZeneca

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Эстония установит возрастной предел на вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca до 70 лет. Рабочая группа по иммунопрофилактике обсудила вопрос вечером в среду и вынесла решение утром в четверг, сказала ERR член рабочей группы, семейный врач Марье Оона.



Фото: AstraZEneca

Рабочая группа рекомендовала установить возрастной предел для вакцины AstraZeneca, поскольку во время испытаний число людей старшего возраста было недостаточным для оценки эффективности препарата, пояснил член рабочей группы Алар Ирс.

"Данных об эффективности этой вакцины для пожилых людей в настоящее время недостаточно, поскольку их вовлекли в исследования позднее, время наблюдения было слишком коротким, а случаев Covid-19 в исследованиях было слишком мало, чтобы сделать окончательные выводы", - сказал член комитета по лекарственным препаратам для человека Европейского агентства лекарственных средств и медицинский советник Эстонского лекарственного департамента Алар Ирс.

"Эффективность вакцины исследовали в основном на людях в возрасте 18-55 лет, но поскольку возникновение достаточного количества антител было установлено и у людей старшего возраста, и вакцина лучше переносилась пожилыми, чем молодыми, то на основании этих результатов можно сделать обобщения до 70 лет", - добавил он.

"Поскольку ясности в эффективности вакцины для пожилых пока нет, мы рекомендуем использовать для людей старше 70 лет другие вакцины. Проводящееся в США исследование в ближайшие месяцы предоставит дополнительные данные", - сказал Ирс.

Некоторые другие страны, например Германия, Финляндия и Швеция, ранее установили возрастные ограничения для применения вакцины AstraZeneca на уровне 65-70 лет, придя к выводу, что пока недостаточно данных о том, что препарат можно рекомендовать для вакцинации людей более старшего возраста. В заключении экспертной комиссии отмечается, что Эстония в данном случае поступила аналогично Финляндии, которая установила возрастное ограничение 70 лет.

Пресс-секретарь Министерства социальных дел Эва Лехтла сказала ERR, что в связи с установленным в отношении вакцины AstraZeneca возрастным ограничением, несколько изменится и общий порядок вакцинации. Если в данный момент в Эстонии вакцинируют людей старше 80 лет, то препарат AstraZeneca будут предлагать людям младше 70 лет.

ERR