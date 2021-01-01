В Швеции не рекомендуют делать вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

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Шведские органы здравоохранения не рекомендуют делать вакцину от коронавируса AstraZeneca людям старше 65 лет, пожилым людям в приоритетном порядке должны быть предоставлены другие одобренные вакцины.



Иллюстративное фото. Фото AstraZeneca.

Чиновники обосновывают рекомендацию тем, что пока нет достаточных данных о том, насколько вакцина разработки AstraZeneca защищает людей из старших возрастных групп.

Как отмечают чиновники, в Швеции распространяется мутировавший, "британский" штамм коронавируса. Предположительно, мутировавший вирус стал причиной более 200 смертей в Швеции. Всего в Швеции выявлено более полумиллиона случаев инфицирования Covid-19.

Франция рекомендует вакцину AstraZeneca людям до 65 лет

Департамент здоровья Франции во вторник дал разрешение на использование вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca, но рекомендовал использовать ее только для людей младше 65 лет.

Между тем в Евросоюзе на прошлой неделе одобрили использование вакцины для взрослых людей всех возрастных групп.

В Эстонии решение о том, будет ли вакцина от коронавируса разработки AstraZeneca предлагаться пожилым людям, будет принято после дополнительных исследований, сказал радионовостям ERR министр здоровья и труда Танель Кийк.

ERR