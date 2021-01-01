Полиция просит помощи в поисках 17-летней Яаники, которая отправилась в понедельник утром в школу и до сих пор не вернулась.

Утром 1 февраля Яаника поехала из дома в районе Клоостриметса в школу в Мустамяэ, но ушла из школы до окончания уроков чуть после полудня. Близкие получили от нее сообщение вчера около 14 часов о том, что девушка едет домой. Домой она не вернулась, и ее мобильный телефон выключен.

Ночью обеспокоенные близкие связались с полицией. Полицейские общались со знакомыми девушки, но на данный момент еще не удалось установить ее местонахождение. Яаника может находиться в Пайде или Тарту.

На Яанике черное пальто с капюшоном, черные брюки Nike, черные кроссовки Adidas с деталью розового цвета, она может носить шапку Adidas розового цвета, при себе может иметь пакет. Ее рост 165 см, плотного телосложения, длинные волосы с челкой.

Полицейские продолжают поиски. Всех, кто видел Яанику в понедельник или во вторник, либо знает, где она может находиться, просят позвонить на номер 112 или написать kaire.arukaevu@politsei.ee.