В Эстонии разрешили выращивать и продавать насекомых в пищевых целях

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По сообщению Министерства сельской жизни, в Эстонии теперь разрешено выращивать и продавать для употребления в пищу определенные виды насекомых.



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Если действующее на данный момент постановление ЕС о новой пище причисляет к ней насекомых, то, согласно действовавшему до 2018 года постановлению, статус насекомых в качестве пищи можно было оценивать по-разному, сообщило министерство.

В Эстонии и большинстве других стран ЕС насекомых до сих пор считали новой пищей, для продажи которой требуется разрешение еврокомиссии. В то же время, часть стран разрешала разводить и продавать некоторые виды насекомых на своей территории.

Правовую ясность в этот вопрос внесло решение суда ЕС, принятое прошлой осенью, согласно которому целые насекомые являются не новой, а обычной пищей.

Это значит, что по-прежнему разрешена продажа целых насекомых и изготовленную из них продукцию в том, что касается насекомых, которые до 2018 года были представлены на рынках некоторых стран ЕС.

Действуют переходные меры, в соответствии с которыми продажа насекомых разрешена до тех пор, пока не будет принято решение по ходатайству о продаже последнего конкретного вида насекомых в качестве новой пищи.

Насекомых разрешено продавать и использовать как целыми, так и в измельченном виде, но не разрешено продавать экстракты из них. Об использовании насекомых в пище следует информировать сельскохозяйственно-пищевой департамент.

В пятницу в Министерстве сельской жизни прошел инфочас для продовольственного сектора, где представили обзор изменений в сфере пищевой безопасности. Наряду с изменениями, связанными с насекомыми, на инфочасе также представили обзор других актуальных тем. На повестке дня были в том числе темы соприкасающихся с пищей материалов, акриламидов и постановления об обогащении пищи.

BNS