Кийк: региональные ограничения утратили смысл

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По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, правительство последовало рекомендации научного совета унифицировать коронавирусные ограничения по всей стране, поскольку сохранение более жестких ограничений в Харьюмаа и Ида-Вирумаа утратило смысл. Кийк сообщил в четверг в студии "Актуальной камеры", что высокое распространение вируса сейчас наблюдается во многих уездах.



Танель Кийк. Автор: ERR

- Для владельцев кафе и ресторанов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа продление режима работы до 21:00 несколько облегчает ситуацию, но в других регионах новые ограничения вызвали раздражение предпринимателей. Как правительство пришло к такому решению?

- С точки зрения Харьюмаа и Ида-Вирумаа на самом деле ведь больше послаблений, они касаются также театров, кинотеатров, развлечений. Но мы действительно последовали предложению научного совета унифицировать ограничения по всей Эстонии, потому что распространение коронавируса сегодня высокое во многих уездах, и более жесткие ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа больше не обоснованы.

- Руководство театров не понимает, должны ли концерты и представления в дальнейшем заканчиваться в 21:00?

- Нет, такого распоряжения нет. Завтра (29 января) будет распоряжение правительства, в котором будут точные разъяснения, что то или иное ограничение означает для конкретного сектора. При необходимости, всегда можно обратиться за уточнениями в Департамент здоровья, соответствующее министерство. Понятно, что этим придется заниматься в первые дни.

- Театральные и концертные учреждения пока могли продавать до 400 билетов на одно представление, а теперь будет действовать требование половинной заполняемости. Есть ли научное обоснование более жестких ограничений?

- Ситуация такова, что коэффициент распространения коронавируса в Эстонии сейчас примерно 0,95, а с понедельника открыты все образовательные учреждения, в том числе в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Число контактов в любом случае вырастет, а значит есть и риск роста коэффициента распространения вируса. В случае всех этих послаблений и с учетом распространения вируса по уездам необходимо снижать всевозможные контакты и там, где у нас нет полной уверенности, что заражения происходят именно в этом месте, потому что любое перемещение - в предприятиях общественного питания, увеселительных заведениях, вне дома и обычной рабочей обстановки, - повышает риск заразиться.

- Надо ли будет носить маску в парилке и у бассейна? Говорилось, что если нет прямого контакта с водой, то маска должна быть надета.

- Речь тут все-таки идет о помещениях для проведения досуга, которые часто есть при водных центрах в спа и отелях. Там надо носить маску. Конечно, никто не считает, что человек должен надеть маску немедленно после выхода из бассейна.

ERR