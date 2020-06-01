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К 25 января в Эстонии от COVID-19 привиты 26 126 человек, цель — вакцинировать все население.

Вакцинированным гарантирована вторая доза вакцины, вакцинация от COVID-19 продолжается несмотря на некоторое снижение поставок. Продолжится вакцинация в домах призрения, начнется вакцинация работников здравоохранения второй дозой.

Расширение целевых групп вакцинации отложено как минимум на неделю. Вакцина легко переносится, кратковременные побочные эффекты обнаружены у 0,4 процента привитых.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и пациентам с определенными диагнозами, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме.

Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация будет проведена и для других целевых групп и остального населения страны.

Каждый человек может самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента digilugu.ee

Baltic News Servicе