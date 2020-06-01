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Птичий грипп подошел опасно близко к Эстонии, поскольку в Финляндии и Литве выявили штамм птичьего гриппа H5N8, но для людей он не представляет опасности.

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По словам заведующего отдела здоровья и благополучия животных сельскохозяйственно-пишевого департамента Олева Калда, распространение вируса серьезно угрожает и Эстонии. «Птичий грипп распространен в 22 европейских странах, ближайшие из них к Эстонии — Финляндия, Швеция, Литва и Польша. Поэтому существует высокий риск, что весной заболевание вместе с перелетными птицами придет в Эстонию», - пояснил Калда.

21 января птичий грипп обнаружили у живущих свободно в природе фазанов на юге Финляндии в общине Янаккала в Канта-Хяме. В Литве птичий грипп обнаружили 8 января на ферме и у диких птиц.

«Птичий грипп относится к особенно опасным эпизоотиям, он приводит к массовой заболеваемости и смертности среди птиц. При вспышках заболевания вводится карантин, больных и потенциально больных птиц убивают и уничтожают», - сказал Калда. Из-за птичьего гриппа в этом году в Европе погибло или было убито около двух миллионов домашних птиц.

Главные переносчики заболевания — водоплавающие птицы, от которых могут заражаться домашние птиц, прежде всего водоплавающие вроде гусей и уток. В Эстонии птичий грипп не обнаружен, но диких и водоплавающих птиц продолжают проверять на вирус.

Птичий грипп пришел в Бельгию, Польшу, Литву, Германию, Нидерланды, Испанию, Францию, Италию, Чехию, Соединенное Королевство, Ирландию, Северную Ирландию, Данию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Венгрию, Словению, Румынию, Словакию, Хорватию и Украину.

Чтобы избежать тяжелых последствий для себя и сектора, фермеры могут защитить своих птиц с помощью мер биобезопасности.

BNS