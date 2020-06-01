В Эстонии выявлены 600 новых инфицированных, 11 человек скончались (дополнено)

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Фото: Rauno Volmar





По состоянию на утро 19 января в больницах находится 421 пациент с Covid-19, в отделении интенсивной терапии - 44 человека, на искусственной вентиляции легких - 25.

По данным Департамента здоровья, за сутки зарегистрировали смерть 11 инфицированных коронавирусом человек в возрасте от 55 до 94 лет. Всего в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 344 человека.

Больше всего случаев заражения было в Харьюмаа - 318 (в Таллинне - 257). В Ида-Вирумаа выявили 82 новых случая, в Тартумаа - 44, в Пярнумаа - 43, в Вырумаа - 25, в Ляэне-Вирумаа - 21. Менее 20 случаев инфицирования было в Рапламаа, Валгамаа, Ярвамаа, Вильяндимаа, Ляэнемаа, Сааремаа, Пылвамаа и Йыгевамаа.

По состоянию на 19 января в Эстонии выздоровели 27 416 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составила 601,82 случая на 100 000 человек.





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