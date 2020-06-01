За сутки в Эстонии добавилось 476 положительных результатов тестов, пятеро человек умерли

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4295 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 476, то есть 11,1 процента от общего количества тестов. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пятеро человек.

Скриншот terviseamet.ee

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 253 человек. 214 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа 66 новых случаев, в Тартумаа 28, в Пярнумаа 27, в Вырумаа 17, в Ляэне-Вирумаа 16, в Ярвамаа 15, в Валгамаа 12, а в Вильяндимаа 10. В Ляэнемаа 7 новых случаев, в Йыгевамаа 5, в Пылвамаа 4, в Рапламаа и на Хийумаа по 3, а на Сааремаа 2 новых случая. Место жительства 8 человек не внесено в регистр.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 578,64 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 12 процентов сделанных тестов.

По состоянию на утро 15 января госпитализированы 385 пациентов с COVID-19, в интенсивной терапии нуждаются 44, в том числе 27 подключены к аппарату ИВЛ.

Открыто 34 новые истории болезни COVID-19. Из больниц выписаны 18 человек, 11 пациентов переведены в отделение не для COVID-19, а четыре пациента переведены в другую больницу.

За сутки скончались пять человек с коронавирусом – женщины в возрасте 88 и 66 лет и мужчины в возрасте 78, 77 и 55 лет. Всего в Эстонии скончались 316 человек с коронавирусом.

К пятнице в больницах закрыты 1958 историй болезни COVID-19 в отношении 1922 человек.

По состоянию на 15 января выздоровели 25 553 человека. В том числе закрыты истории болезни 18 877 человек, а в 6676 случаях позитивный результат теста поступил более 28 дней назад и люди не госпитализированы, то есть ждут подтверждения выздоровления.

В Эстонии со времен появления способности выявления коронавируса весной 2020 года сделан 701 091 тест на вирус SARS-CoV2. Всего поступило 36 096 позитивных результата первичных тестов.

В Эстонии от COVID-19 привиты 16 677 человек.

BNS