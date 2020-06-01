В хирургическом отделении Нарвской больницы коронавирус: плановые операции приостановлены

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В отделении хирургии Нарвской больницы обнаружено распространение коронавирусной инфекции. В результате до 22 января приостановлены плановые операции, пишет rus.err.ee

Нарвская больница. Фото: Sergei Stepanov/ERR

"До 22 января включительно мы приостанавливаем плановые операции, кроме тех, что касаются пациенток женской клиники. Роды будут приниматься в обычном режиме", - сказал главный врач больницы Олев Силланд.

Весь персонал стационара хирургического отделения, кроме уже переболевших COVID-19, отправлен на карантин на десять дней. Пациентов с положительным тестом на коронавирус перевели в COVID-отделение.

Тех пациентов, которые не требуют оперативного хирургического лечения, но находились в хирургии, временно перевели на площади терапевтической клиники.

"При этом важно отметить, что в больнице на круглосуточном дежурстве останется хирург, и операционные службы продолжат работать", - добавил Силланд.

Пациенты, требующие экстренного оперативного хирургического лечения, будут перенаправлены в Ида-Вирускую центральную больницу.

Также продолжат лечение в больнице и нуждающиеся в этом маленькие пациенты детского отделения, которых временно перевели на площади терапевтической клиники.

По данными на 14 января, коронавирус выявлен у 9 пациентов и 5 работников хирургического отделения.

Источник: rus.err.ee