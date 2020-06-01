За сутки добавилось 632 новых случая коронавируса, скончались десять инфицированных

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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5884 теста на коронавирус, позитивный результат дали 632 первичных теста (12,6 процента тестов), скончались десять инфицированных.

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По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа - 280, в том числе 232 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавились 131, в Тартумаа 56, в Пярнумаа 40, в Валгамаа 23, в Вильяндимаа 18, в Йыгевамаа 14, в Ляэне-Вирумаа 13, в Рапламаа и на Сааремаа по 9, в Вырумаа и Ярвамаа по 7, в Ляэнемаа 4, на Хийумаа и в Пыльвамаа по 3 новых позитивных результата. В 15 случаях у людей отсутствует внесенное в регистр место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 574,28 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12 процентов общего количества сделанных тестов.

За сутки открыты 34 новых истории болезни COVID-19, в госпитализации нуждаются 386 пациентов.

В Эстонии от COVID-19 провакцинированы 14 879 человек.

BNS