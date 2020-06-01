За сутки добавилось 855 новых случаев коронавируса, скончались девять человек

Дата публикации: Вчера, 11:16 Просмотрено: 201

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 6793 теста на коронавирус, позитивный результат дали 855 первичных тестов (12,6 процента тестов), скончались девять человек.

Иллюстративное фото

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа - 394, в том числе 314 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавились 163, в Пярнумаа 68, в Тартумаа 65, в Валгамаа 39, в Вырумаа 19, на Хийумаа 16, в Ляэне-Вирумаа 15, в Ярвамаа 13, а в Ляэнемаа 11 новых случая заражения. В Йыгевамаа и Рапламаа по 9, в Вильяндимаа 8, в Пыльвамаа 7, а на Сааремаа 6 новых позитивных результатов. В 13 случаях у людей отсутствует внесенное в регистр место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 582,33 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,2 процента общего количества сделанных тестов.

За сутки открыты 56 новых историй болезни COVID-19, в госпитализации нуждаются 404 пациента.

В Эстонии от COVID-19 провакцинирован 13 481 человек.

BNS