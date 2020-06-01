Блог COVID-19, 12 января: за сутки добавилось 335 положительных результатов 12. января 2021

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3823 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 335, то есть 8,8% от общего количества тестов. Иллюстративное фото terviseamet Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 248 человек. 193 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавился 21, в Пярнумаа — 19, в Тартумаа — 8, в Рапламаа — 7, а на Сааремаа и в Вырумаа — по 5 новых положительных результатов. В Ярвамаа и Валгамаа добавилось по 4, на Хийумаа — 2, в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Вильяндимаа — по 1 новому случаю заражения. В Йыгевамаа не было обнаружено ни одного положительного результата теста. В случае 8 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 590,68 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,4% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 22 100 человек

Под наблюдением Северного регионального отделения находится более 13 300 человек, 4124 из которых инфицированы.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находится более 4300 человека, из которых инфицировано 1472 человека. Западное региональное отделение наблюдает более 1700 человек, из которых инфицировано 549 человек.

Под наблюдением Южного регионального отделения находится более 2700 человек, из которых 863 человека инфицированы (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).

В течение суток было открыто в общей сложности 57 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 409 пациентов

По состоянию на утро 12 января в Эстонии в больничном лечении нуждаются 409 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 43 пациентам, из которых 26 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 57 новых историй болезни с COVID-19, из них 6 задним числом. За сутки было выписано 40 человек, из которых 4 пациентов зарегистрировали задним числом. 15 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончалось пять человек с коронавирусом: 88-летняя женщина, 80-летняя женщина, 77-летняя женщина, 68-летний мужчина и 67-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 292 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершен 1841 случай заболевания COVID-19 у 1808 человек.

По состоянию на 12 января выздоровели 23 811 человек. Из них истории болезни 17 777 человек (74,7%) завершены, у 6034 человек (25,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 684 214 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 34 138 положительных первичных результатов (5% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu http://www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu .

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 11 896 человек

От COVID-19 было вакцинировано 11 896 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу

digilugu.ee/ru https://www.digilugu.ee/login?locale=ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет

достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play https://play.google.com/store/apps/detailsid=ee.tehik.hoia&fbclid=IwAR0aeS5CQ79sOmvhK0yEKbtokwsWSThEdRnN8r5XJq2KfNK1we2icRVEqe4 или App Store https://apps.apple.com/app/id1515441601?fbclid=IwAR0aeS5CQ79sOmvhK0yEKbtokwsWSThEdRnN8r5XJq2KfNK1we2icRVEqe4

мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель прил ожения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru http://www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 254 426 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 2545 раз, из них активных случаев

заболевания на текущий момент насчитывается 484.

На странице koroonatestimine.ee/ru https://koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.

С нового года компенсацию по болезни будет выплачиваться начиная со второго дня заболевания. Право на получение компенсации по болезни за дни, проведенные в самоизоляции, имеют также люди, близко контактировавшие с больным COVID-19. Первый день болезни является собственной ответственностью работника, работодатель выплачивает компенсацию со второго по пятый день, а

Больничная касса — начиная с шестого дня болезни. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.

Ищите достоверную информацию о коронавирусе, COVID-19 и вакцинах только в надежных источниках. Информацию, связанную с вакцинированием, можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru https://www.vaktsineeri.ee/ru/covid19.

Дополнительную информацию о COVID-19 вы найдете на сайте https://www.terviseamet.ee/ru/bolezn-koronavirus-covid-19 и странице

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