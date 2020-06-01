Провакцинированным от Covid-19 нужно по-прежнему носить маску

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Коронавирус могут переносить и вакцинированные люди, поэтому пока в Эстонии прививку не сделают достаточному числу жителей прежде всего из групп риска, в общественных местах следует носить маски, пишет в понедельник rus.err.ee.

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Замгенерального директора департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала в телепередаче "Terevisioon" на ETV, что вакцинированные люди могут заразиться, но у них болезнь не разовьется, а пройдет легко с неявными симптомами. Но при этом вакцинированный человек может передать заболевание, поэтому в сегодняшней ситуации, пока группы риска в Эстонии не привиты от Covid-19, в общественных местах по-прежнему следует носить маски. Только после того, как группы риска будут защищены, можно будет смягчить требование носить маску, пояснила Хярма,по словам которой, провакцинируют и тех, кто ранее перебол Covid-19, поскольку неизвестно, как долго сохранится иммунитет. Однако если вакцины не хватает, то разумно в первую очередь делать прививки тем, кто еще не переболел.

Прошедшие вакцинацию рассказывали о побочных эффектах, типичных для вакцинации: покраснение в месте инъекции, усталость и т.д. О каких-либо необычных побочных эффектах сообщений не было.

На этой неделе в Эстонию поступят партии вакцин от двух разных производителей. Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе сказала, что во второй половине дня 11 января на склад департамента поступит 9750 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Это третья поставка данной вакцины в Эстонию. В среду прибудут 1200 доз вакцины Moderna.

Источник: BNS