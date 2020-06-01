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Конвейер новостей / ЗдравоохранениеЗа сутки добавилось 290 новых случаев коронавируса, скончались четверо

Дата публикации: Сегодня, 12:01 Просмотрено: 51

По информации BNS, за минувшие сутки в Эстонии проанализированы 3497 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 290 первичных тестов (8,3 процента тестов), скончались четверо заразившихся.

За сутки добавилось 290 новых случаев коронавируса, скончались четверо
Тестирование на коронавирус. Автор: Siim Lõvi /ERR

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа - 156, в том числе 132 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа 38, в Пярнумаа 22, в Ляэне-Вирумаа 12,  в Ярвамаа 9, в Вырумаа и Тартумаа  по 8,  в Пыльвамаа 4,  в Вильяндимаа 3,  в  Валгамаа, Рапламаа  и  Ляэнемаа  по дваи новых случая заражения. На Хийумаа и   в Йыгевамаа по одному новому случаю. На Сааремаа новых случаев коронавируса не выявлено. В  11 случаях у людей отсутствует внесенное в регистр место жительства.

За сутки открыты 39 новых историй болезни COVID-19,  госпитализированы 412 пациентов.

В Эстонии от  COVID-19 провакцинированы  10 972 человека.

Источник: BNS

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