За сутки добавилось 290 новых случаев коронавируса, скончались четверо

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По информации BNS, за минувшие сутки в Эстонии проанализированы 3497 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 290 первичных тестов (8,3 процента тестов), скончались четверо заразившихся.

Тестирование на коронавирус. Автор: Siim Lõvi /ERR

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа - 156, в том числе 132 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа 38, в Пярнумаа 22, в Ляэне-Вирумаа 12, в Ярвамаа 9, в Вырумаа и Тартумаа по 8, в Пыльвамаа 4, в Вильяндимаа 3, в Валгамаа, Рапламаа и Ляэнемаа по дваи новых случая заражения. На Хийумаа и в Йыгевамаа по одному новому случаю. На Сааремаа новых случаев коронавируса не выявлено. В 11 случаях у людей отсутствует внесенное в регистр место жительства.

За сутки открыты 39 новых историй болезни COVID-19, госпитализированы 412 пациентов.

В Эстонии от COVID-19 провакцинированы 10 972 человека.

Источник: BNS