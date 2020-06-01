ВТР: добавилось 429 новых случаев коронавируса

Дата публикации: Вчера, 13:06 Просмотрено: 221

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3806 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 429 первичных тестов (11,3 процента тестов), скончались семь человек с коронавирусом.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа, где их зафиксировано 311, в том числе 234 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа 27 новых случаев, в Тартумаа 20, в Пярнумаа 12, а в Ярвамаа 10. В Вильяндимаа девять новых случаев, в Ляэне-Вирумаа семь, в уездах Валга, Рапла и Выру по пять. На Сааремаа четыре новых случая, в Ляэнемаа два, а в Йыгевамаа один. В 11 случаях у людей отсутствует внесенное в регистр место жительства.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 549,14 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 12,5 процента тестов.

За сутки открыты 34 новые истории болезни COVID-19, госпитализированы 397 пациентов, в том числе 46 в отделении интенсивной терапии, из них 29 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 38 человек, 13 человек переведены в отделение не для COVID-19, четыре человека переведены в другую больницу.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 3188 человек.