ПНД: 390 новых случаев инфицирования COVID-19, умерли семеро

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В Эстонии за воскресенье было проанализировано 3394 теста на коронавирус, положительный результат дали 390 из них, что составило 11,5% от общего числа тестов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семеро человек.



Больше всего новых случаев инфицирования было в Харьюмаа - 269 (в Таллинне - 211). В Ида-Вирумаа добавилось 25 случаев заражения, в Тартумаа - 24, в Ляэне-Вирумаа - 17, в Вильяндимаа - 13. Менее десяти случаев было в Пярнумаа, Вырумаа, Валгамаа, Рапламаа, Ярвамаа, Хийумаа, Йыгевамаа, Ляэнемаа и Пылвамаа.

По состоянию на утро 4 января в больницах находятся 423 пациента с Covid-19 (на 22 больше, чем днем ранее), на искусственной вентиляции легких - 29.

В течение суток от вызванных коронавирусом осложнений в Эстонии скончались семеро человек - 59-летний мужчина, 75-летний мужчина, 80-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летний мужчина, 85-летняя женщина и 89-летняя женщина. Всего в Эстонии от осложнений, вызванных коронавирусом умер 251 человек.

От коронавируса вакцинировали 2535 человек.