ВСК: добавилось 342 положительных результата тестов

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3454 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 342, то есть 9,9% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 188 человек. 143 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 60, в Тартумаа — 19, в Пярнумаа — 18 и в Ярвамаа — 12 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Вырумаа добавилось восемь, в Валгамаа — семь, в Ляэне-Вирумаа — шесть, в Ляэнемаа и Рапламаа — по пять, в Вильяндимаа — два, а на Хийумаа, Сааремаа и в Пылвамаа — по одному новому случаю заражения. В случае девяти положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 551,55 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,3% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 23 000 человек

Под наблюдением Северного регионального отделения находится более 14 800 человек, 4128 из которых инфицированы.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находится более 4500 человек, из которых инфицировано 1467 человек.

Под наблюдением Южного регионального отделения находится более 2600 человек, из которых 931 человек инфицирован (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).

Западное региональное отделение наблюдает более 1300 человек, из которых инфицированы 427 человек.

В больничном лечении нуждается 401 человек

По состоянию на утро 3 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 401 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 43 пациентам, из которых 27 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Была открыта 21 новая история болезни с COVID-19. За сутки было выписано пять человек, четверо пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19, три человека были переведены в другую больницу.

За сутки скончалось трое человек с коронавирусом (из них один случай был внесен в систему задним числом): 84-летний мужчина, 91-летняя женщина и 95-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 244 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1545 случаев заболевания COVID-19 у 1519 человек.

По состоянию на 3 января выздоровело 19 323 человека. Из них истории болезни 14 451 человека (74,8%) завершены, у 4872 человек (25,2%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 642 000 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 29 131 положительный первичный тест (4,5% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 2517 человек

От COVID-19 были вакцинированы 2517 человек. Не позднее начала новой недели TEHIK начнет отображать подробную информацию о вакцинации в виде исходных данных на карте Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель п ило ения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 247 829 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 2278 раза, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 614.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!

Сведите к минимуму контакты с другими людьми и как можно больше времени проводите дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию членам своей семьи.

Известно, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями болеют коронавирусной инфекцией в более тяжелой форме и вследствие этого с большей вероятностью будут нуждаться в больничном лечении. Нужно приложить все усилия, чтобы их не заразить. Давайте постараемся больше общаться по телефону или через интернет и сократить прямые физические контакты.

Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.