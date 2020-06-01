В ДТП в Ляэне-Вирумаа погибла женщина

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На шоссе Таллинн-Нарва в волости Виру-Нигула в 14 часов 2 января столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате ДТП погибла 71-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Fiat.

„После вызова, сделанного автоматической системой Ford, разговор переключился в салон автомобиля и таким образом сотрудник Центра тревоги смог поговорить с водителем и получить дополнительную информацию о ДТП. Ford столкнулся с автомобилем Fiat. Так как в ДТП попали несколько человек, в том числе и дети, на место происшествия выехало несколько патрулей полиции, бригад скорой помощи и команд спасателей ", – рассказал старший комиссар патрульной службы Раквереского отделения полиции Танель Лийв.

В микроавтобусе было шестеро человек, четверо из них дети. Никто из них серьезно не пострадал, но их на всякий случай доставили для дополнительной проверки здоровья в больницу.

В автомобиле Fiat была одна женщина, получившая настолько серьезные травмы, что медикам не удалось спасти ее жизнь.

"Сейчас мы знаем, что Fiat по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. На вопрос, что привело к таким трагическим последствиям, должно ответить следствие", – сказал Лийв.

Новый год в дорожном движении начался трагически и за одни сутки принес две смертельные аварии. "Полиция просит всех быть крайне внимательными на дороге и концентрироваться только на управлении автомобиля. Нельзя недооценивать и дорожные и погодные условия. Внимательно смотрите на дорогу, держите руки на руле, не превышайте скорость – лучше ехать медленнее, но приехать целыми и невредимыми", – говорит полицейский.

Виктория Корпан, пресс-секретарь