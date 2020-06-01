ПТН: добавилось 417 положительных результатов тестов

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3508 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 417, то есть 11,9% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 266 человек. 211 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 46, в Пярнумаа — 24, в Тартумаа и Ярвамаа — по 18, на Сааремаа — 13, а в Ляэне-Вирумаа — 10 новых положительных результатов теста на коронавирус. По пять случаев добавилось на Хийумаа и в Рапламаа, и два — в Вырумаа. В Йыгевамаа, Ляэнемаа, Пылвамаа, Валгамаа и Вильяндимаа было зарегистрировано по одному новому случаю заражения коронавирусом. В случае пяти положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 582,78 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,9 % от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находится около 25 000 человек

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 15 600 человек, 4372 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 5000 человек, из которых инфицированы 1617 человек.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 2800 человек, из которых 846 человек инфицированы (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского региона).

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1400 человек, из которых инфицированы 434 человека.

В больничном лечении нуждается 381 человек

По состоянию на утро 1 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 381 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 42 пациентам, из которых 25 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 42 новых истории болезни с COVID-19, из них семь были внесены, в базу данных Курессаареской больницы задним числом. За сутки было выписано 32 человека, восемь пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19, три человека были переведены в другую больницу, а результаты тестов четырех человек признали ложноположительными.

За сутки скончалось пять человек с коронавирусом: 58-летний мужчина, 71-летняя женщина, 83-летний мужчина, 90-летний мужчина и 93-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 234 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1503 случая заболевания COVID-19 у 1479 человек.

По состоянию на 1 января выздоровело 19 029 человек. Из них истории болезни 14 400 человек (75,7%) завершены, у 4628 человек (24,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 636 300 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 28 406 положительных первичных тестов (4,4% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 2487 человек

От COVID-19 были вакцинированы 2487 человек. Не позднее начала новой недели TEHIK начнет отображать подробную информацию о вакцинации в виде исходных данных на карте Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.