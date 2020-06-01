ЧТВ: добавились 738 случаев коронавируса, умерли трое зараженных

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За минувшие сутки в Эстонии сделано 5753 теста на коронавирус, из них позитивными были 738, то есть 12,8 процента, скончались трое зараженных.

Больше всего новых случаев заболевания в Харьюмаа - 425, из них 330 - в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 118 новых случаев, в Тартумаа - 42, в Пярнумаа - 39, в Ляэне-Вирумаа - 25, в Вырумаа - 13, в Вильяндимаа - 12, в Рапламаа - 11 новых случаев. В Ярвамаа добавилось 9, на Хийумаа - 8, в Валгамаа и на Сааремаа по семь новых случаев, в Ляэнемаа - 6, а в Йыгевамаа и в Пыльвамаа по два новых случая инфицирования. В 12 случаях у пациентов отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 600,79 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,8 процента общего количества тестов.

За сутки открыто 52 новых историй болезни с COVID-19. По состоянию на утро четверга в больницах находились 393 пациента с Covid-19.

По состоянию на четверг в Эстонии от COVID-19 провакцинированы 1907 человек, таким образом, использована примерно пятая часть поступившего объема вакцины, сообщил в четверг утром департамент здоровья.

Не позднее начала новой недели Информационная система здравоохранения TEHIK детально отобразит информацию вакцинации на карте департамента здоровья по распространению коронавируса. Каждый человек сможет сам просмотреть данные о своих прививках на портале для пациентов digilugu.ee.

Вакцинация в Эстонии началась в воскресенье. Накануне, в субботу, прибыла первая партия вакцины в 9750 доз для вакцинации 4875 человек.

Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и с определенными диагнозами, которые по состоянию здоровья могут перенести заболевание COVID-19 тяжелее.

Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины против COVID-19, вакцинация станет доступной и другим целевым группам и всему населению.

BNS