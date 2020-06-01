СРД: 968 позитивных тестов на COVID-19

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За минувшие сутки в Эстонии сделано 6648 тестов на коронавирус, из них позитивными были 968, то есть 14,6 процента.



Больше всего новых случаев заболевания в Харьюмаа - 515, из них 404 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 140 новых случаев, в Тартумаа - 100, в Пярнумаа - 46, в Ляэне-Вирумаа - 39, а в Вырумаа - 29 новых случаев. В Валгамаа - 21, в Ярвамаа - 17, на Хийумаа - 15, в Рапламаа - 14, в Йыгевамаа, в Пыльвамаа и на Сааремаа по шесть новых случаев, в Вильяндимаа - 2, а в Ляэнемаа - один новый случай инфицирования. В 11 случаях у пациентов отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 600,69 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,7 процента общего количества тестов.

По состоянию на утро среду в больницах находились 411 пациентов с Covid-19.

Статистика распространения коронавирусной инфекции показывает, что интенсивность заболеваемости в Эстонии очень высока.

Заболеваемость снизилась у молодежи школьного возраста 10–19 лет, несколько увеличилась в возрастной группе 30–39 лет и старше 80 лет. Среднее количество госпитализаций росло еженедельно на 17 процентов. На прошлой неделе скончались 32 человека, что на 14,3 процента больше, чем на 51-й неделе.

«Обходя ограничения, мы только обманываем самих себя. Сегодняшняя ситуация серьезна, вы можете заразиться повсюду, а одна вечеринка не стоит цены чьего-либо здоровья или жизни», - сказал гендиректор департамента здоровья Юллар Ланно, по словам которого вечеринки следует отменять, а многолюдных собраний избегать.

Необходимо также свести к минимуму контакты с другими людьми и как можно чаще находиться дома, чтобы снизить собственный риск заражения и передачи инфекции другим членам семьи. Новогоднюю ночь стоит провести только в узком семейном кругу.

BNS