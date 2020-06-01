ВСК: 370 новых случаев заражения коронавирусом, трое скончались

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За минувшие сутки в Эстонии было сделано 2498 тестов на коронавирус, из них позитивными были 370, или 14,8%.

По состоянию на утро 27 декабря, в больницах находились 420 пациентов с Covid-19, в отделении интенсивной терапии - 42, из которых в искусственной вентиляции легких нуждались 25 человек.

В течение последних суток от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три человека — 68-летний мужчина, 78-летняя женщина и 84-летняя женщина. Всего за время с начала пандемии в Эстонии скончались 207 человек, инфицированных коронавирусом.

Больше всего новых случаев заболевания было в Харьюмаа - 226 (из них в Таллинне - 183). В Ида-Вирумаа прибавилось 57 новых случаев, в Ляэне-Вирумаа - 16, в Пярнумаа - 15, в Тартумаа и Вырумаа - по 11. От семи до одного случая зарегистрировали в Йыгевамаа, Вильяндимаа, Рапламаа, Валгамаа, Ярвамаа, Хийумаа, Сааремаа, Ляэнемаа и Пылвамаа.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 552,08 случая на 100 000 жителей.

BNS