ЧТВ: за сутки 702 положительных теста и три смерти

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За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 7124 теста на коронавирус. 702 теста, то есть 9,9% оказались положительными.

За сутки скончались три человека с коронавирусом. В госпитализации в настоящее время нуждаются 365 человек.

В Харьюмаа добавилось 460 случаев, в Ида-Вирумаа – 80, в Тартумаа – 33, Пярнумаа – 30, Ярвамаа – 18, на Сааремаа – 14, в Валгамаа – 11, Рапламаа – 9, Вильяндимаа и Ляэне-Вирумаа – по 8, на Хийумаа – 7, в Йыгевамаа – 4, Вырумаа – 3, в Ляэнемаа и Пыльвамаа – по одному. Местожительство 15 человек установить не удалось.

Кумулятивная заболеваемость за последние две недели составляет 557,8 случая на 100 000 жителей.

• Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья находятся более 19 000 человек, 4344 из которых инфицированы.

• Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 6000 человек, из которых 1591 человек инфицирован.

• Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находятся более 2600 человек, 656 из которых инфицированы.

• Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1800 человек, из которых инфицированы 434 человека.

По состоянию на утро 24 декабря в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 365 человек. Из них в интенсивной терапии нуждаются 32 пациента, а 21 человек находится на искусственной вентиляции легких. Было открыто 33 новых истории болезни. 27 человек были выписаны домой, 8 человек были переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались три человека, инфицированных коронавирусом: двое 84-летних мужчин и 88-летний мужчина. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 195 человек, зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1238 случаев заболевания COVID-19 у 1214 человек.

По состоянию на 24 декабря выздоровели 15 045 человек. Из них истории болезни 11 413 человек (75,9%) завершены, у 3632 человек (24,1%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, то есть ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 604 000 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 24 009 положительных первичных тестов (3,9% от общего числа тестов).

По данным ERR