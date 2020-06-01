ВТР: 567 новых случаев, скончались пять человек

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За минувшие сутки в Эстонии скончались пять пациентов с коронавирусом и добавились 579 новых случаев заражения — это 10 процентов от 5687 проанализированных тестов.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 362 человек, в том числе 277 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 97, в Тартумаа 28, в Рапламаа 19, в Ляэне-Вирумаа 13, в Вильяндимаа 11, а в Пярнумаа 10 новых случаев коронавируса. В Ляэнемаа добавилось 6, в Пыльвамаа 4, в Валгамаа 3, а в Йыгевамаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. В 12 коронапозитивных случаях место жительства инфиццированных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,18 случая на 100 000 жителей, что составляет 9,8 процента всего объема тестов.

По состоянию на утро вторника с коронавирусной инфекцией госпитализированы 362 пациента. За минувшие сутки скончались пятеро заразившихся коронавирусом.