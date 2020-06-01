ПНД: 287 новых инфицированных Covid-19, скончались 7 человек

Конвейер новостей / ЗдравоохранениеПНД: 287 новых инфицированных Covid-19, скончались 7 человек
Дата публикации: Сегодня, 12:05 Просмотрено: 202
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3126 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 287, то есть 9,2% от общего количества тестов. Больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 196 человек.
На Таллинн приходится 157 новых случаев. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 516,11 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,6% от общего количества сделанных тестов.
Госпитализированы 374 пациента с коронавирусом. За сутки скончались семь человек с этим диагнозом.
BNS