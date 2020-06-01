ВСК: 579 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека

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За минувшие сутки в Эстонии скончались четыре пациента с коронавирусом и добавились 579 новых случаев заражения — это 11 процентов от 5285 проанализированных тестов.

За минувшие сутки скончались четыре заразившихся коронавирусом - 90-летняя женщина, 83- летняя женщина, 73-летний мужчина и 44--летний мужчина.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 346 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 106, в Тартумаа — 35, в Рапламаа — 16, в Пярнумаа — 15, в Ляэне-Вирумаа — 13, в Вырумаа и Ярвамаа — по девять, в Вильяндимаа — пять, в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Валгамаа и на Сааремаа — по два, в Пыльвамаа — один новый случай.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,10 случая на 100 000 жителей, что составляет 9,6 процента всего объема тестов.

По состоянию на утро воскресенья с коронавирусной инфекцией госпитализированы 340 человек, 17 из них на искусственной вентиляции легких. Выписаны из больниц четыре человека, новых случаев заболевания установлено 20.

BNS