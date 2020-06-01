СБТ: диагностирован 561 новый случай коронавируса

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5942 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 561, то есть 9,4% от общего количества тестов, пишет в субботу Postimees.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 357 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 73, в Тартумаа — 38, в Ляэне-Вирумаа — 24, в Пярнумаа — 17, в Ярвамаа — 12, в Вырумаа — восемь, в Пыльвамаа — семь, в Рапламаа — пять, в Йыгевамаа, в Ляэнемаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа — по три, на Хийумаа и в Валгамаа по одному новому случаю. В шести коронапозитивных случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 505,88 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,4% от общего количества сделанных тестов.

В стационарном лечении нуждается 331 пациент, 17 из них подключены к аппарату ИВЛ. За сутки скончались двое. Всего с начала эпидемии в Эстонии скончались 170 пациентов с коронавирусом.

BNS