ПТН: 654 новых случая, скончались четыре человека

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6193 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 654, то есть 10,6% от общего количества тестов. Об этом сообщил департамент здоровья.

По данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 327 человек. На Таллинн приходится 265 случаев. В Ида-Вирумаа добавился 191, в Пярнумаа — 37, Тартумаа — 31, в Вырумаа — 13, в Ляэне-Вирумаа девять случаев.

В Пылвамаа добавилось пять случаев заражения коронавирусом, на Сааремаа четыре, на Хийумаа и в Йыгевамаа по три случая заражения, а в Ярвама, Валгамаа по два случая заражения. В Рапламаа семь случаев заражения. В Ляэнема был один положительный тест на коронавирус. В 19 положительных случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 505,8 случая на 100 000 жителей. Доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,3% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро пятницы в стационарном лечении нуждаются 324 пациента с COVID-19. За сутки скончались четверо пациентов с коронавирусом.

BNS