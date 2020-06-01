ЧТВ: 733 новых случая , четыре человека скончались

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За минувшие сутки в Эстонии сделали 6116 тестов на коронавирус, 733 из которых оказались положительными.

За сутки скончались четыре пациента с Covid-19 - мужчины 67 и 75 лет и женщины в возрасте 80 и 94 лет.

Доля положительных тестов составила почти 12%.

По состоянию утро 17 декабря, в больницах находятся 321 пациента с коронавирусом (днем ранее было 324). На искусственной вентиляции легких - 16 человек, в отделении интенсивной терапии - 31 (на 3 больше, чем днем ранее).

Больше всего положительных результатов тестов выявили в Харьюмаа - 393 и в Ида-Вирумаа - 193. В Пярнумаа было 28 случаев заражения, в Тартумаа - 21, в Рапламаа - 19. От 12 до двух случаев добавилось в Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа, Вырумаа, Йыгевамаа, Ляэнемаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Пылвамаа, Сааремаа и Хийумаа.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей за последние 14 дней составляет 491,88 случая.

По состоянию на 17 декабря выздоровели 12 533 человек.

С начала пандемии в Эстонии было сделано 565 212 тестов на коронавирус, положительных было 20 004. От вызванных коронавирусом осложнений в Эстонии скончались 164 человека.