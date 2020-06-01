СРД: 590 новых случаев коронавируса, скончались три человека

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5903 теста на коронавирус, положительный результат дали 590 первичных тестов (10 процентов тестов), скончались три заразившихся коронавирусом человека.



По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа, 275 из 358 новых случаев зафиксированы в Таллинне.

В Ида-Вирумаа 80 новых случаев, в Тартумаа 49, а в Пярнумаа 30.

В Рапламаа 20 новых случаев, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа по шесть новых случаев. В Ляэнемаа и Вильяндимаа по пять новых случаев, а в Пылвамаа, Ярвамаа и Вырумаа по четыре.

На Хийумаа три новых случая, в Йыгевамаа два, а в Валгамаа один. В 13 случаях у людей отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 470,66 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 9 процентов от общего числа тестов.

По состоянию на утро среды госпитализированы 324 пациента с COVID-19, за сутки скончались три человека с коронавирусом.