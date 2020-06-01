ВТР: 301 случай коронавируса и скончались три человека

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4591 тест на коронавирус, позитивный результат дал 301 первичный тест (6,6 процента), скончались три заразившихся коронавирусом человека.



По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьюмаа, в том числе 132 из 163 харьюмааских случаев зафиксированы в Таллинне.

В Ида-Вирумаа 44 новых случая, в Пярнумаа 27, а в Тартумаа 25. В Рапламаа 11 новых случае, в Ярвамаа шесть, а на Хийумаа пять.

В Вырумаа четыре новых случая, в Пылвамаа и Валгамаа по три, а в Йыгевамаа, Вильяндимаа и на Сааремаа по два. В четырех случаях у людей отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 465,77 на 100 000 населения, доля позитивных результатов первичных тестов составляет 8,8 процента сделанных тестов.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 313 пациентов с COVID-19, к аппарату ИВЛ подключены 19 пациентов. За сутки скончались три заразившихся коронавирусом человека.