ПНД: 331 случай коронавируса, умерли пять человек

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3985 тестов на коронавирус, позитивный результат дал 331 первичный тест (8,3 процента), скончались пять заразившихся коронавирусом человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа, в том числе 152 случая из 188 зафиксированы в Таллинне.

В Ида-Вирумаа 62 новых случая, а в Тартумаа 19. В Вырумаа 17 новых случаев, а в Пярнумаа 11. В Йыгевамаа восемь новых случаев, в Рапламаа пять, а на Сааремаа три. В Ярвамаа, Пылвамаа, Валгамаа и Вильяндимаа по два новых случая. В Ляэне-Вирумаа один новый случай. В девяти случаях у людей отсутствует внесенное в регистр место жительства.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 457,72 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 8,7 процента от общего числа тестов.