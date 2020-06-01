ВСК: 344 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек

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За минувшие сутки в Эстонии стали известны результаты 3535 тестов на коронавирус, из которых 344 оказались положительными. От вызванных Covid-19 осложнений скончался один человек, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Доля положительных тестов составила 9,7 процента, сообщил в воскресенье портал новостей вещания ERR.ee.

Кумулятивная заболеваемость составляет 452,1 случая на 100 000 жителей за последние две недели.

Больше всего новых случаев заражения - 212 - выявили в Харьюмаа. В Ида-Вирумаа зарегистрировали 72 новых случая.

По состоянию на утро 13 декабря в больницах находятся 286 пациентов с Covid-19, что на 18 больше, чем днем ​​ранее. В интенсивной терапии находятся 26 человек.

За последние сутки скончалась 90-летняя женщина, инфицированная коронавирусом. Всего в Эстонии с начала пандемии от вызванных коронавирусом осложнений умерло 149 человек.