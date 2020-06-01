СБТ: добавилось еще 357 коронапозитивных

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По предварительным данным, за последние сутки в Эстонии было проанализировано 3487 тестов на коронавирус, из них 357 или 10,2% от общего количества первично положительных тестов.

Об этом со ссылкой на свежие данные департамента здоровья сообщил с утра в субботу rus.postimees. Кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 428,45.

Более подробный обзор суточных показателей заражений Дlепартамент здоровья представит в течение дня.