ПТН: 358 случаев заражения коронавирусом, один человек умер

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За минувшие сутки в Эстонии сделали 3537 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 358. Умер один человек с Covid-19, число госпитализированных увеличилось на 17. Доля положительных тестов составила 10,1% от общего числа тестов.

За сутки скончался один зараженный коронавирусом пациент. С начала пандемии в Эстонии умерли 142 человека, сообщил портал новостей вещания со ссылкой на департамент здоровья.

По состоянию на утро 11 декабря, в больницах находится 271 пациент, что на 17 человек больше, чем днем ранее. На искусственной вентиляции легких - 16 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа - 169. В Ида-Вирумаа выявили 135 инфицированных.

В остальных 13 уездах Эстонии за сутки добавилось 54 зараженных.

Кумулятивная заболеваемость за две недели в Эстонии составляет 424,24 случая на 100 000 человек.