ЧТВ: 544 новых случая коронавируса, скончались два человека

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5743 теста на коронавирус, положительный результат дали 544 первичных теста (9,5 процента), скончались два человека.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа, где зафиксированы 353 новых случая, из них 286 — в Таллинне.

В Ида-Вирумаа 73 новых случая, а в Тартумаа 25. В Вырумаа 20 новых случаев. В Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа по 15 новых случаев, в Рапламаа 13, Вильяндимаа пять, на Хийумаа четыре, а в Йыгевамаа и Ляэнемаа по три новых случая. В Пылвамаа и Валгамаа по два новых случая. В 11 случаях у людей отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 424,91 на 100 населения, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,9 процента от общего числа тестов.

BNS