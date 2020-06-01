СРД: 547 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5699 проб на коронавирус, позитивный результат дали 547 первичных тестов.

Заболеваемость за две последние недели составляет 402,97 на 100 000 населения. Умерли два пациента с Covid-19. В Ида-Вирумаа добавилось 125 случаев заражения. В Нарве зарегистрировали 65, в Кохтла-Ярве - 25, в Силламяэ - 20 новых случая заражения коронавирусом. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Ида-Вирумаа 1011,4 случая в пересчете на 100 000 жителей. В Нарве этот показатель составляет 1238,77 случая.



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