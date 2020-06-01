ВТР: за сутки добавилось 285 случаев, скончались три человека

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4120 проб на коронавирус, позитивный результат дали 285 первичных тестов (6,9 процента), скончались трое заразившихся коронавирусом человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа, где коронавирус диагностировали у 171 человека. 124 из новых харьюмааских случаев зафиксированы в Таллинне.

В Ида-Вирумаа 28 новых случаев, а в Тартумаа 27. В Пярнумаа и Рапламаа по 14 новых случаев. В Ляэне-Вирумаа 8 новых случаев, в Вильяндимаа шесть. На Хийумаа, в Ляэнемаа и Валгамаа по два новых случая, а в Вырумаа и на Сааремаа по одному. У одного человека отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 402,79 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 7,5 процента.