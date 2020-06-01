Ида-Вирумаа: каждый четвертый тест - положительный

Дата публикации: Вчера, 16:16 Просмотрено: 206

За минувшие сутки в Ида-Вируском уезде стали известны результаты 198 тестов на коронавирус.

Положительным оказался 51 из них, т.е. 25,7% от общего числа тестов, сообщили в понедельник корреспонденту rus.err.ee в Департаменте здоровья.

В Нарве зарегистрировали 33, в Силламяэ - 6, в Йыхви - 4, в Кохтла-Ярве - 3 новых случая заражения коронавирусом.

По всей Эстонии за минувшие стуки было сделано 2917 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 248.

Доля положительных тестов составила 8,5% от общего числа протестированных. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней увеличилась до 396,62 случая на 100 000 населения.

В Ида-Вирумаа соответствующий показатель равен 978,7.

ERR