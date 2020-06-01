ВСК: зафиксировано 479 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5719 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 479 первичных тестов (8,4 процента), скончались пять человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа, где коронавирус диагностировали у 213 человек. 176 из новых харьюмааских случаев зафиксированы в Таллинне.

В Ида-Вирумаа 165 новых случаев, а в Тартумаа 33. В Вырумаа 12 новых случаев, в Вильяндимаа 11, в Пылвамаа 7, в Йыгевамаа 6, а в Пярнумаа 5. В Ляэне-Вирумаа и Рапламаа по 4 новых случая. В Валгамаа 3 новых случая, в Ярвамаа 2, а на Саармеаа и Хийумаа по одному. В 12 случаях у пациентов отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 395,42 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 7,3 процента.

По состоянию на утро 6 декабря в больнице находятся 254 человека с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов. За сутки скончались пять заразившихся коронавирусом человек.