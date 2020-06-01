СБТ: выявлен 561 новый случай. Антирекорд ОБНОВЛЕНО

Дата публикации: Сегодня, 11:08 Просмотрено: 242

За минувшие сутки в Эстонии стали известны результаты 6407 тестов на коронавирус, из которых 561 оказался положительным. Это новый антирекорд. От осложнений, вызванных Covid-19, скончался один человек.

Кумулятивная заболеваемость на 5 декабря составила 385,64 случая на 100 000 человек.

По данным Департамента здоровья, больше всего новых случаев заражения выявили в Харьюмаа, где коронавирус диагностировали у 312 человек, из которых 205 - в Таллинне.

В Ида-Вирумаа зарегистрировали 113, в Тартумаа - 40, в Ляэнемаа - 13, в Рапламаа и Вильяндимаа - по 11, в Пярнумаа, Вырумаа - по 10 новых случаев заражения Covid-19. В Пыльвамаа - 9 новых случаев, Йыгевамаа - 6, Ярвамаа - 5, Ляэнемаа и Сааремаа - по 4, Валгамаа - 3, Хийумаа - 2 новых случая. В 8 случаях данные в Регистре народонаселения отсутствуют.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней выросла до 385,64 случая на 100 000 населения.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья находятся более 16 000 человек, из которых 2588 заболевшие. Всего в регионе 23 активных очага заражения, большинство из которых очаги на рабочем месте, в кругу знакомых и в школах.

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья находятся более 6200 человек, из которых заболевших 1290. Всего в регионе 28 активных очагов заражения, большинство из которых очаги на рабочем месте и в школах.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья находятся более 6100 человек, из которых 785 заболевших. В регионе 22 активных очага заражения, большинство из которых в учебных заведениях и на рабочих местах.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья находятся около 1200 человек, из которых 182 заболевших. В регионе два активных очага - в школе и на рабочем месте.

По данным Департамента здоровья на утро 5 декабря, число госпитализированных с коронавирусом составляет 239 человек, 12 из которых находятся на искусственной вентиляции легких, 23 - в отделении интенсивной терапии.

За последние сутки от осложнений, вызванных Covid-19, умер 78-летний мужчина. Всего в Эстонии с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 126 человек.

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