СРД: прибавилось 524 новых инфицированных

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За минувшие сутки в Эстонии были сделаны 3934 теста на коронавирусную инфекцию, из которых первичных положительных оказалось 524, то есть 8,1 процента.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена еще у 274 человек, в том числе у 199 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось117, а в Тартумаа 56 новых положительных результатов тестов, в Вильяндимаа 15, в Вырумаа 14, в Пыльвама 11, в Ляэне-Вирума 8 заболевших. В Пярнумаа 5, в Рапламаа 4, а в Ляэнемаа и Валгамаа по три новых случая. На Хийумаа двое новых инфицированныых, в Ярвамаа и Йыгевамаа по одному. В 10 коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 355,09 случая на 100 000 населения доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,4 процента общего количества сделанных тестов.