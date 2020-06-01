ВТР: 191 новый случаей коронавируса, умерли трое

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За минувшие сутки в Эстонии добавился 191 новый инфицированный коронавирусом, то есть 4,6 процента; умерли трое.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена еще у 95 человек, в том числе у 74 человек в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 31, а в Тартумаа 6 новых положительных результата тестов, в Вырумаа 7, в Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа по 4, в Вильяндимаа и Пярнумаа по три, в Ляэнемаа, Пыльвама ига Хийумаа по одному случаю. В шести коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 336,12 случая на 100 000 населения доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,1 процента общего количества сделанных тестов.

На утром 1 декабря в больничном лечении нуждаются 206 инфицированных, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов. В течение минувших суток скончались трое инфицированных коронавирусом: 86-летняя женщина, 88-летняя женщина и 90-летняя женщина. Всего в Эстонии скончались 121 заразившийся коронавирусом человек.