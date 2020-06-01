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Конвейер новостейУровень безработицы в Ида-Вирумаа достиг 12,9%

Дата публикации: Сегодня, 08:55 Просмотрено: 168

Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии вырос до отметки в 8% от общего числа трудоспособного населения.

Согласно данным Кассы по безработице, количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 51 619 человек. За неделю их стало почти на 700 больше.
Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 12,9%, а самым низким в Йыгевамаа - 4,9%.
В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся 7 835 человек, а в Йыгевамаа - 646.
В Таллинне сейчас около 18 000 безработных, в Тарту - 3000, в Нарве - 3600.

ERR

Уровень безработицы в Ида-Вирумаа достиг 12,9%
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Комментарии (1)

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Вопрос
Сегодня, 10:14
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А мэр Нарвы пополнил статистику ? Или по прежнему 5000 получает паразит ? 

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