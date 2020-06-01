Уровень безработицы в Ида-Вирумаа достиг 12,9%

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Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии вырос до отметки в 8% от общего числа трудоспособного населения.

Согласно данным Кассы по безработице, количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 51 619 человек. За неделю их стало почти на 700 больше.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 12,9%, а самым низким в Йыгевамаа - 4,9%.

В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся 7 835 человек, а в Йыгевамаа - 646.

В Таллинне сейчас около 18 000 безработных, в Тарту - 3000, в Нарве - 3600.

ERR