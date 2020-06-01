ПНД: 256 новых случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

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За минувшие сутки в Эстонии было сделано 3934 теста на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 256.

Доля положительных тестов составила 6,5% от общего числа протестированных. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней увеличилась до 335,75 случая на 100 000 населения.

За сутки от вызванных COVID-19 осложнений умерли шесть человек, общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 118.

По данным Департамента здоровья на утро 30 ноября, число госпитализированных с COVID-19 составляет 203 человека. За сутки число госпитализированных увеличилось на 12 человек.