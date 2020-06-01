СБТ: 376 новых случаев заражения COVID-19

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За минувшие сутки в Эстонии было сделано 5758 тестов на коронавирус, 376 из которых оказались положительными. Также за последние 24 часа в стране зафиксировали пять смертей от связанных с Covid-19 осложнений.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней увеличилась до 322,58 случая на 100 000 населения.

По данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа - 164, Ида-Вирумаа - 114 и Тартумаа - 43. Кумулятивная заболеваемость в этих трех уездах также является самой высокой в Эстонии: 704,6 в Ида-Вирумаа, 381,8 - в Харьюмаа и 235,5 - в Тартумаа.

В Вильяндимаа добавилось 11 новых инфицированных, в Ляэне-Вирумаа - 6, в Пярнумаа - 5, в Пыльвамаа, Рапламаа и Йыгевамаа - по 4. В Ляэнемаа - 3, в Хийумаа и Ярвамаа - по 2 новых случая, на Сааремаа, в Валгамаа и Вырумаа - по 1.

Данные по 11 новым случаям в Регистре народонаселения отсутствуют. Обычно в таких случаях речь идет об иностранцах.

По данным Департамента здоровья на утро 28 ноября, число госпитализированных с COVID-19 составляет 180 человек, шесть из которых находятся на ИВЛ и 18 - в интенсивной терапии.

За сутки умерли пять человек, общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 109.