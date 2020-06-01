ЧТВ: 415 заболевших, самый высокий суточный прирост

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За минувшие сутки в Эстонии было сделано 5645 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 415. Это самый высокий суточный прирост в стране с начала пандемии.

Предыдущий максимум - 414 новых случаев за сутки - был зафиксирован 19 ноября.

Доля положительных тестов составила 7,4% от общего числа протестированных.

За сутки умерли два человека, общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 99.

По данным Департамента здоровья на утро 26 ноября, число госпитализированных с COVID-19 составляет 183 человека. За сутки число госпитализированных увеличилось на 20 человек.